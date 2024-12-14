Госкомвоенпром похвастался испытаниями первого белорусского гранатометного комплекса

Госкомвоенпром совместно с Минобороны провели на 227-м общевойсковом полигоне «Борисовский» стрельбовые испытания белорусского гранатометного комплекса «Сапфир».

По утверждению Госкомвоенпрома, по результатам испытаний изделие подтвердило все свои заявленные характеристики.

«Назначенные для стрельбы мишени успешно поражены», - заявили в ведомстве.

Первый отечественный гранатометный комплекс «Сапфир» предназначен для борьбы с бронетехникой, поражения живой силы противника, находящейся в бункерах, легких укрытиях полевого типа, сооружениях городского и сельского типов.

Важной особенностью комплекса Госкомвоенпром считает электронную систему управления пуском и программируемого взрывательного устройства. Утверждается, что у «Сапфира» есть большой потенциал по адаптации на боевые модули, роботизированные огневые комплексы и беспилотные летательные аппараты.