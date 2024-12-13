Швейцария планирует реконструкцию сети ядерных бункеров

Швейцария хочет обновить свою сеть устаревших ядерных укрытий. Об этом агентству Reuters рассказал командующий гражданской защитой швейцарского кантона Во Луи-Анри Деларажаз.

Как отметило агентство, благодаря закону 1963 года Швейцария может предоставить каждому из 9 млн ее жителей, включая иностранцев и беженцев, гарантированно место в бункере, защищающем от бомб и ядерной радиации.

"В ближайшие годы (Швейцарская) Конфедерация хочет устранить некоторые исключения из действующих правил и обновить некоторые старые укрытия", – рассказал Деларажаз.

В октябре правительство начало консультации с целью обеспечения "устойчивости Швейцарии в случае вооруженного конфликта" и планирует модернизировать старые сооружения за 220 миллионов швейцарских франков ($250 млн).

"Это не означает, что мы готовимся к конфликту – это не является месседжем – но у нас есть сеть укрытий, и мы должны поддерживать их в надлежащем состоянии и обеспечивать их функциональность", – отметил он.

Деларажаз рассказал, что его офис получил всплеск звонков от обеспокоенных жителей относительно укрытий после вторжения России в Украину в 2022 году.

"Неожиданно <...> мы стали действительно чрезвычайно востребованными, люди хотели знать: где укрытие, где мое место, готово ли мое укрытие?", – поделился он.

Он также добавил, что швейцарцы предусмотрительны и напомнил латинскую пословицу "хочешь мира – готовься к войне".