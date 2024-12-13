В Беларуси безвизовый въезд для граждан европейских стран продлили до конца 2025 года. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"Учитывая популярность белорусского безвиза среди иностранцев, <...> принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств", - говорится в сообщении.

Таким образом, иностранцы по-прежнему смогут приезжать в Беларусь без визы до 31 декабря 2025 года включительно.

С начала действия безвизового режима, с 2022 года, синеокую посетило более 1 миллиона граждан стран Европы. Наибольшей популярностью безвизовый въезд пользуется у туристов из сопредельных стран Евросоюза — Литвы, Латвии, Польши, а также Германии, Эстонии, Италии, Франции и Великобритании, утверждает ГПК.