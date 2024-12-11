В ЕС поддержали отказ в убежище мигрантам, которых РФ и Беларусь используют для давления

Европейская комиссия признала допустимыми определенные ограничения прав мигрантов, которых Россия и Беларусь используют в рамках своего миграционного давления на государства – члены ЕС. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии от 11 декабря.

Исполнительный орган ЕС одобрил сообщение в поддержку государств-членов в противодействии "гибридным угрозам, связанным с использованием миграции Россией и Беларусью как оружия".

В сообщении Еврокомиссия также устанавливает рамки для действий, которые государства-члены могут принимать для противодействия использованию Россией и Беларусью принципов и ценностей ЕС.

Отмечается, что Москва и Минск "используют людей в своих враждебных действиях, пренебрегая их уязвимостью", для подрыва единства ЕС и угрозы безопасности и целостности Шенгенской зоны и безопасности объединения в целом.

Учитывая это, государства-члены могут "в исключительных случаях и при строгих условиях" выходить за пределы законодательства ЕС в вопросах права на убежище и связанных с ним гарантий.

В то же время подчёркивается, что такие меры "должны быть пропорциональными, ограничиваться тем, что является строго необходимым в четко определенных случаях, и иметь временный характер".

Новый подход ЕС заметно отличается от предыдущей позиции и фактически отражает практику, которую государства-члены на границе с Россией и Беларусью уже осуществляли или намерены ввести.

Польша в октябре приняла новую стратегию противодействия нелегальной миграции, которая предусматривает ограничение права на убежище для мигрантов.

В ЕС параллельно сообщили о выделении шести европейским государствам, которые граничат с Россией и Беларусью, €170 млн финансовой поддержки для их усилий по защите границ.