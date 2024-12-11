Экс-председателя правления корпорации China Everbright Group осудили на 12 лет за коррупцию

Бывший председатель правления корпорации China Everbright Group Тан Шуаннин во вторник был приговорен к 12 годам тюремного заключения за коррупцию и получение взяток. Приговор был вынесен Народным судом средней ступени города Таншань провинции Хэбэй (Северный Китай).

Суд обязал его выплатить штраф в размере 1,3 млн юаней (примерно $181 тыс.), а также постановил взыскать с него все незаконным образом полученные средства и дивиденды, которые должны быть возвращены пострадавшим организациям и в госказну, пишет Синьхуа.

В ходе суда было установлено, что в апреле 2003 года подсудимый, используя свое служебное положение в Народном банке Китая, присвоил государственные средства в размере 3,015 млн юаней.

В период с 2000 по 2017 гг. Тан Шуаннин злоупотреблял своим служебным положением на различных должностях в интересах третьих лиц в таких вопросах, как продвижение по карьерной лестнице и получении кредитов. Взамен он незаконным образом обогатился на сумму свыше 11 млн юаней.

Тан Шуаннин сдался властям добровольно и вернул "нажитое непосильным трудом" им имущество, в связи с чем по закону получил смягчение наказания.