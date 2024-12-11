Последнее обновление: 11.12.2024 18:00

Детей мигрантов в России не будут принимать в школы без знания русского языка

Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который запрещает принимать в школы детей иностранных граждан без подтверждения знаний русского языка. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

За принятие законопроекта проголосовали 409 депутатов, против - 1.

Теперь перед зачислением в школы дети должны будут пройти тестирование и показать, что их уровень знания языка "достаточен для обучения". Утверждается, что оно будет бесплатным.

Кроме того, перед зачислением в школы будут проверять законность пребывания детей на территории России.

Закон вступит в силу 1 апреля 2025 года.



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