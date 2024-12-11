Последнее обновление: 11.12.2024 15:12

Минобороны Беларуси похвасталось приобретением очередной батареи ЗРК "Тор-М2"

Батарея ЗРК "Тор-М2" поступила в белорусскую армию. Об этом сообщило Минобороны Беларуси в Telegram-канале.

"Очередная батарея современных зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" поступила в белорусскую армию. В ближайшее время расчеты батареи "Тор-М2" заступят на боевое дежурство по ПВО и будут осуществлять охрану воздушных рубежей столицы", - говорится в сообщении.

Во время церемонии передачи техники генерал-майор Андрей Лукьянович отметил, что в этом году было поставлено на вооружение более 40 образцов ВВСТ.



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