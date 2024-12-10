Чехия может продлить запрет на ряд каннабиноидов и расширить список запрещенных веществ

Минздрав Чехии предлагает продлить на неопределенный срок запрет на HHC и другие каннабиноиды, срок действия которого истекает в конце 2024 г.

Кроме того, ведомство хочет добавить в список запрещенных веществ еще 146 наименований. Это следует из проекта постановления правительства, которое будет обсуждать кабмин, сообщает ČTK.

С января 2025 г. вступает в силу поправка, регулирующая оборот психоактивные вещества сниженного риска, в число которых должны войти гексагидроканнабинол (HHC) и другие. При этом сопутствующие нормативные акты еще не готовы.

Правительственный отдел по борьбе с наркотиками выступает против бессрочного запрета и предлагает продлить его до 1 июля 2025 г. Специалисты отдела указывают, что хранение является преступлением и опасаются, что запрет будет действовать постоянно, что может привести к распространению новых веществ и расширению черного рынка.