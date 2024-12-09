Оппозиция в Сирии запретила заставлять женщин носить хиджабы. Об этом сообщила в своих соцсетях сирийская газета Al-Watan Online.

"Общественное руководство страны категорически запретило вмешиваться в одежду женщин или предъявлять какие-либо требования, связанные с их одеждой или внешним видом, включая требование скромности. Мы подтверждаем, что личная свобода гарантирована всем, и что уважение прав личности является основой для построения цивилизованной нации", - говорится в заявлении оппозиции, на которое ссылается газета.

Кроме того, по данным Al-Watan, сирийские повстанцы запретили вмешиваться в деятельность работников телевидения, радиостанций или социальных сетей. Им запрещено угрожать "при любых обстоятельствах" под угрозой тюремного заключения на один год.

"Мы подтверждаем, что личная свобода гарантирована всем, и что уважение прав личности является основой для построения цивилизованной нации", - приводит газета распоряжение повстанцев.