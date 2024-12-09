Последнее обновление: 09.12.2024 17:13

В Южной Корее планируется массовая забастовка с требованием отставки президента

Работники южнокорейских автомобильных заводов, железнодорожных операторов, школ и больниц угрожают выйти на забастовку, если президент страны Юн Сок Ель не подаст в отставку. Об этом передает Bloomberg.

Южнокорейская конфедерация профсоюзов, объединяющая 1,2 млн человек, призвала своих членов бастовать неопределенный срок, чтобы оказать давление на главу государства. Они намерены ежедневно собираться у здания парламента с зажженными свечами в руках.

Профсоюз работников южнокорейской металлообрабатывающей промышленности, в который входят сотрудники завода Hyundai Motor в Улсане, а также персонал сталелитейной Posco и судостроительной HD Hyundai Heavy Industries, планирует бастовать со среды.

Бастовавшие еще до введения и быстрой отмены военного положения работники железнодорожного транспорта и метро заявили, что намерены "бороться до конца", т.е. до отставки президента.

Временные работники школ и медицинских служб угрожают присоединиться к забастовкам.

Водители грузовых автомобилей намерены провести митинг за улучшение условий оплаты труда, но бастовать пока не собираются, заявили в их профсоюзе.

Профсоюзы Samsung Electronics, Kakao Corp., Naver Corp. и других технологических компаний также пока не намерены выходить на забастовку, однако в ближайшее время могут обсудить такую возможность, отмечает агентство.

Юн Сок Елю 7 декабря удалось избежать импичмента при голосовании в парламенте. Депутаты предложили вынести импичмент президенту после того, как Юн Сок Ель 3 декабря ввел в стране военное положение. Многие парламентарии сочли эту меру не соответствующей конституции и правовым нормам Южной Кореи. Военное положение было быстро отменено.



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