Последнее обновление: 08.12.2024 14:36

Занявшие Дамаск повстанцы вступили в бои с курдами

Антиправительственные группировки в Сирии, заявившие ранее в воскресенье о захвате Дамаска, начали боевые действия против курдских военизированных формирований на севере страны. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным газеты, мятежники в соцсетях утверждают, что начали операции против курдов в городе Манбидж.

Таким образом, формирования, которые до недавних пор взаимодействовали для борьбы против сирийской правительственной армии, теперь, судя по всему, будут противостоять друг другу.

Западные СМИ, в свою очередь, отмечают, что группировки, сумевшие за последние дни сильно потеснить сирийскую армию, порой радикально отличаются друг от друга по идеологическим, политическим взглядам.



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