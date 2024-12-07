Глава МВД Германии хочет продлить пограничный контроль после марта

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер хочет продолжить пограничный контроль для борьбы с нелегальной миграцией после марта следующего года. Об этом она объявила в конце конференции министров внутренних дел на федеральном и земельном уровнях в пятницу в Райнсберге.

Фезер подчеркнула, что контроль на всех внешних границах оказался эффективным. За год количество просьб о предоставлении убежища сократилось на 40%. В то же время, 37 тыс. человек было отказано на границах, а 1600 человек, которые занимались контрабандой, были арестованы, сообщает Welt.

По словам Фезера, за год было депортировано на 20% больше людей.

Федеральный и земельные министры внутренних дел согласны с тем, что искателей убежища, совершивших преступления, следует продолжать депортировать в Сирию и Афганистан.

Фезер сказала, что сейчас ведется работа над тем, чтобы обеспечить дальнейшую депортацию в Афганистан. Усилия по депортации преступников в Сирию также будут продолжены, сказала министр.

Однако нынешние события в этой стране не облегчают задачу. Тем не менее, изучается вопрос, есть ли в Сирии регионы, куда можно было бы осуществить депортацию.

Для того, чтобы остановить так называемую нелегальную миграцию, Фезер приказала ввести временный внутренний пограничный контроль на всех сухопутных границах Германии, начиная с 16 сентября.

Поскольку такой контроль фактически не предусмотрен в Шенгенской зоне безвизового режима, эти меры должны быть одобрены Европейской комиссией.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проверки на немецких границах будут продолжаться еще очень долгое время.