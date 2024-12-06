Шведский оператор энергосистемы сообщает о проблемах в IT-инфраструктуре

Шведский оператор системы передачи электроэнергии Svenska kraftnät в пятницу заявил о неожиданных проблемах в своей цифровой системе. Об этом сообщает SVT.

Svenska kraftnät подтвердила, что их сайт "лежит" и многие сотрудники не могут зайти в свои рабочие компьютеры. Проблемы обнаружили утром около 10:00.

"Мы видим проблемы, но пока не знаем, с чем это связано", – отметил представитель компании.

В Svenska kraftnät уточнили, что проблема не является "тотальной" и прежде всего это касается тех сотрудников, которые работают из дома и логинятся в рабочий компьютер через специальный VPN.