Эстония готова в качестве меры сдерживания принять до 5 тыс. военных стран НАТО

В качестве меры сдерживания в мирное время Эстония могла бы принять подразделение союзников размером до легкой бригады, но доставка тяжеловооруженной бригады будет осложнена отсутствием транспортных возможностей. Об этом говорится в итоговом документе аудита Государственного контроля.

"Если в мирное время возникнет необходимость, у Эстонии есть для приема в качестве меры сдерживания машины и места размещения батальона или легкой бригады численностью до 5 тысяч человек", - отмечается в заявлении.

Однако, если возникнет необходимость в более сложной задаче - приеме бригады с тяжелой техникой, то, по оценке Госконтроля, могут возникнуть препятствия с доставкой союзников к местам дислокации из-за отсутствия договоров с органами гражданской инфраструктуры об организации транспортных операций.

Возможны трудности с доставкой тяжелой техники из-за ограниченного количества специализированных прицепов для перевозки тяжелой техники по автодорогам, а для доставки ее по железной дороге нет подходящих вагонов-платформ.

Отмечается также, что действующий закон о запасах жидкого топлива не учитывает потребностей дополнительных союзных подразделений.

Прием легкой бригады на практике до сих пор не отработан, соответствующие учения намечены на 2025 год.

Оборонительные войска спланировали районы дислокации бригады, места проведения тренировок и подготовки к бою, но соответствующие логистические договоры пока материально не обеспечены, отмечается в аудите.

Госконтроль рекомендовал Министерству обороны более активно руководить и консультировать другие министерства и другие органы власти при подготовке приема подразделений союзников.

Согласно планам НАТО, Эстония рассчитывает на прибытие для сдерживания потенциального противника до бригады военнослужащих Великобритании.