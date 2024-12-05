Последнее обновление: 05.12.2024 15:00

Пенсионный возраст в Чехии увеличится до 67 лет

Сенат в Чехии одобрил без изменений пенсионную реформу, которой пенсионный возраст увеличивается на два года, до 67 лет. Об этом сообщают чешские медиа.

Верхняя палата приняла такое решение, несмотря на протесты оппозиции и сопротивление профсоюзов. Теперь проект передан президенту Петру Павелу, который заранее заявил, что подпишет документ.

Среди наиболее спорных положений поправки о пенсионном страховании – предложенное правящей коалицией ограничение профессий повышенного риска, дающих право на досрочный выход на пенсию.

Министр труда и социальных вопросов Мариан Юречка охарактеризовал реформу, которую поддержали 48 из 66 присутствующих сенаторов, как «максимум политического и социального компромисса». Обсуждение в Верхней палате длились около шести часов; в ходе прений выступали около 30 сенаторов, некоторые неоднократно.

По мнению правительственной коалиции, реформа необходима по экономическим причинам, чтобы в будущем людям были гарантированы достойные пенсии от государства ввиду увеличения числа пенсионеров.



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