Власти Беларуси решили заняться реновацией и деурбанизацией

В Беларуси решили заняться реновацией и деурбанизацией. Про эти намерения сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на заседании президиума Совета министров.

По словам чиновника, основной упор будет сделан на качество жилья, а не на его количество. В рамках новой концепции государственной жилищной политики до 2030 года предложены три ключевых направления.

Первое направление – это деурбанизация. Для сокращения оттока кадров в крупные города планируется поддерживать возврат людей в сельскую местность и малые города.

Второе направление - увеличение объема строительства арендного жилья для востребованных специалистов.

Третье - реновация существующей жилой застройки, чтобы повысить эффективность ее использования.

"Мы видим, особенно в малых населенных пунктах, в сельской местности, что какие-то дома изживают себя, какие-то сносятся, но при этом все эти улицы остаются обеспеченными инфраструктурой. Чтобы повысить эффективность использования дорог, канализации, водопроводов, электросетей, нужно пересмотреть подходы к градостроительной политике и обеспечить эффективную застройку", - сказал министр которого цитируют госСМИ.

Речь будет идти и о реновации жилищного фонда. Это уже будет касаться абсолютно всех территорий.

"Реновация подразумевает увеличение плотности с сохранением комфортности. Достаточно большое количество жилищного фонда в стране имеет если не предельные сроки эксплуатации, то достаточно серьезные. И мы не можем постоянно проводить капремонты и пытаться поддерживать этот жилищный фонд в надлежащем состоянии. Тем более капитальный ремонт не предусматривает повышения его благоустроенности. Поэтому нам по примеру наших российских коллег пора переходить на тему реновации", - подчеркнул министр.