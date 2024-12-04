Масштабная операция против сети по переправке мигрантов проходит в Германии

В Германии проходит масштабная международная полицейская операция против сети, которая занималась переправкой мигрантов в Великобританию через Францию. Об этом сообщает n-tv.

Как рассказали в полиции, с самого утра операция проходит в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

Подозреваемые, которых разыскивают, переправляли мигрантов с Ближнего Востока и Восточной Африки из Франции в Великобританию "на некачественных резиновых лодках", рассказала пресс-секретарь федеральной полиции Дюссельдорфа.

По ее словам, к расследованию дела присоединились правоохранители из Франции.

Федеральную полицию земли Северный Рейн-Вестфалия попросили выполнить более десяти европейских ордеров на арест. Это касается как организаторов, так и рядовых членов сети.

Основным направлением операции, в которой участвуют более 500 сотрудников федеральной полиции только в Северном Рейне-Вестфалии, является Рурская область.

Масштабную операцию координируют европейские ведомства Европол и Евроюст.

Стоит отметить, что в Германии с 16 сентября возобновили проверки на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией.

Выборочные проверки действуют на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией с середины октября 2023 года, а на немецко-австрийской границе они были введены еще осенью 2015 года.