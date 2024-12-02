Последнее обновление: 02.12.2024 18:00

Профсоюзы Чехии требуют переработать план реформы пенсионной системы

Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов обратилась к Сенату Чехии с требованием отказать в принятии плана реформы пенсионной системы, вернув его на переработку депутатам.

Профсоюзы требуют отказаться от повышения пенсионного возраста до 67 лет и ограничений по возможности досрочного выхода на пенсию населения, занятого на вредном производстве.

Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов считает необходимым, чтобы возможность досрочного выхода на пенсию получили сотрудники так называемой «третьей категории», трудящиеся в условиях повышенной вибрации, выполняющие тяжелую физическую работу, а также трудящиеся на холоде и жаре.

Не довольны профсоюзы и снижением параметров начисления «новых пенсий». Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стржедула.

Ожидается, что Сенат Чехии займется обсуждением пенсионной реформы уже на текущей неделе, пишут чешские СМИ.



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