Украина расширяет производство техники для разминирования

В Украине стартовала локализация производства техники для разминирования уже открывшей офис в стране хорватской компанией DOK-ING. Об этом заявила первая вице-премьер-министр — министерша экономики Украины Юлия Свириденко на втором форуме по разминированию Украины.

По ее словам, локализация производства техники DOK-ING свидетельствует о серьезности намерений компании работать в Украине. В то же время, украинские инженеры уже создали собственные решения для разминирования. Машина "Змей" успешно прошла сертификацию, а правительство ввело механизмы поддержки отечественных производителей, в том числе компенсацию 15% стоимости украинской техники для покупателей. Также агентства системы ООН будут покупать такую технику, поддерживая украинское производство, передает Укринформ.

Правительство утвердило порядок сертификации механизированных средств разминирования по международным стандартам. Первая машина DOK-ING прошла сертификацию по стандарту MV-4.

Свириденко подчеркнула, что поддержка украинских производителей разминочной техники приносит значительный экономический эффект: до 40% ее стоимости возвращается в госбюджет через налоги и сборы. В дальнейшем это направление может стать важной экспортной составляющей экономики.

В сфере инноваций также происходят значительные сдвиги: проведен хакатон для разработчиков технологий в разминировании, продолжаются испытания дронов с сенсорами для обнаружения мин. В Харьковской области реализуется пилотный проект с использованием спутниковых снимков и искусственного интеллекта для определения приоритетных зон разминирования.