Последнее обновление: 02.12.2024 18:00

До конца года в Беларуси планируют ввести 355 тыс. кв. м арендного жилья

До конца 2024 года в Беларуси планируется ввести 355 тыс. кв. м арендного жилья. Об этом в эфире гостелеканала сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

По его словам, за 10 месяцев этого года в республике ввели в эксплуатацию чуть больше 300 тыс. кв. м арендного жилья.

"Я рассчитываю на то, что в следующем году эта цифра приблизится к полумиллиону", - сказал чиновник.

Он также подчеркнул, что поскольку арендное жилье является наиболее доступным методом улучшения жилищных условий, объемы его возведения будут увеличиваться.

"Сегодня не все хотят иметь жилье в собственности, не все отдают предпочтение закреплению на территории. Некоторые наши граждане имеют высокие профессиональные качества и компетенции, и они порой нужны не только в одном месте нашей страны и должны "кочевать", поэтому им не нужно закрепляться путем приобретения жилья. Их вполне устраивает проживание в комфортной арендной квартире", - считает министр.



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