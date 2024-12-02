Tesla научила "автопилот" выезжать с парковочных мест задним ходом

Американская Tesla начала развертывать 13-ю версию системы помощи водителю Full Self-Driving (FSD, "автопилот"). Об этом сообщил в соцсети вице-президент автопроизводителя по программному обеспечению в области искусственного интеллекта Ашок Эллусвами.

В новой версии усовершенствованы "все аспекты сквозной сети вождения", говорится в ее описании.

После выпуска обновления в соцсети X (ранее Twitter) появились видеозаписи, на которых электромобили Tesla выезжают с парковочных мест при помощи заднего хода. Это новая функция, пишет Интерфакс со ссылкой на Barron's.

Вопреки названию, FSD не делает машины автономными и требует постоянного контроля. Однако Tesla настаивает, что со временем благодаря этой системе ее электромобили станут полностью самоуправляемыми. Для обучения FSD используется искусственный интеллект.

Инвесторы всегда внимательно следят за новостями об этой системе, отмечает издание.

В ноябре глава компании Илон Маск заявил, что в начале 2025 года FSD будет лучше обычных водителей, а позднее в следующем году Tesla запустит службу роботакси.

По мнению инвесторов, запуск роботакси с законодательной точки зрения облегчит сотрудничество Маска с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Waymo, входящая в Alphabet Inc., уже эксплуатирует такой сервис. Каждую неделю ее роботакси совершают более 150 тыс. поездок.

Аналитик Wedbush Дэн Айвз оценивает потенциал Tesla в сфере ИИ и автономного вождения в $1 трлн.