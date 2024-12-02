Последнее обновление: 02.12.2024 18:00

В США обанкротился владелец бренда водки "Столичная"

Американское подразделение Stoli Group, владельца бренда водки "Столичная", подало заявление в суд Техаса о защите от банкротства. Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении сказано, что компания испытывает значительные финансовые трудности: при активах в $100 млн ее долги достигли $100 млн. Согласно американским законам, Stoli Group продолжит работать в обычном режиме, пока разрабатывается план с кредиторами по реструктуризации ее финансовых обязательств.

Компания владеет десятком брендов спиртных напитков и вина в США, включая водки Stoli, Elit, Bayou, текилы Villa One, вина Achavel Ferrer и виски Kentucky Owl. Stoli Group принадлежит Юрию Шефлеру, который покинул Россию в 2002 году. С июня 2024 года компания Шефлера владеет правами на бренды водок "Московская" (Moskovskaya) и "Столичная" (Stolichnaya), которые она выкупила на аукционе в Нидерландах.

Stoli Group стала вторым крупным производителем алкоголя, который обратился за защитой от банкротства в США в этом году. Калифорнийская Vintage Wine Estates, которая была одним из крупнейших производителей вина в стране, в июле объявила о банкротстве из-за падения спроса в период пандемии ковида.

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