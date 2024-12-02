Бельгия первой в мире ввела соцгарантии для секс-работников

В Бельгии в воскресенье, 1 декабря, вступил в силу закон о социальных гарантиях для работников секс-индустрии, который предусматривает официальное трудоустройство, а также право на отпуск по уходу за ребенком и пенсию. Об этом сообщает АР.

Новое законодательство предусматривает, что секс-работники в Бельгии будут иметь доступ к медицинскому страхованию, оплачиваемому отпуску, декретным выплатам, пособиям по безработице и пенсиям.

Законодательство также устанавливает правила относительно рабочего времени, оплаты труда и мер безопасности секс-работников.

К примеру, теперь работодатели в сфере секс-работы в Бельгии должны получить разрешение, соблюдать строгие протоколы безопасности и соответствовать предварительным требованиям, в частности не иметь судимостей за сексуальное насилие или торговлю людьми.

Они также должны предоставлять чистое белье, презервативы и средства гигиены и установить кнопки экстренного вызова на рабочих местах секс-работников.

Независимая секс-работа в Бельгии и дальше остается разрешенной, но нерегулируемый наем третьих лиц или нарушение действующего законодательства будет преследоваться по закону.

Закон о социальных гарантиях секс-работников, который приравнивает их к любым другим работникам, парламент Бельгии принял в мае – это стало первой подобной инициативой в мире.

Закон призван положить конец "серой зоне", созданной в 2022 году, когда секс-работа была декриминализована в Бельгии без предоставления секс-работникам никаких гарантий защиты или трудовых прав.

Некоторые страны Европейского Союза, такие как Германия и Нидерланды, легализовали секс-работу, но ни одна из них не ввела столь всеобъемлющей защиты прав секс-работников, как Бельгия.