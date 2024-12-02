На территории Польши поврежден нефтепровод «Дружба»ю Об утечке сообщили оператор нефтепровода «Дружба» — компания PERN — и пожарная служба Польши.

Согласно информации, поставки нефти продолжаются по второй линии.

Место утечки находится в районе федеральной дороги № 92, около города Пневы. Угрозы возгорания или взрыва нет.

Компания PERN сообщила, что утечку обнаружили на одной из двух ниток западного участка, по которому сырая нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в Германии.

«Перекачка на поврежденной линии была немедленно остановлена, а поставки нефти продолжаются по второй линии, технические возможности которой полностью обеспечивают объемные потребности клиентов», - проинформировала компания.

Сейчас тот участок нефтепровода заменяют новым.

Сообщается, что причины инцидента пока неизвестны и будут расследоваться компанией.