Итальянцы устроили национальную забастовку против бюджетных планов правительства

Общенациональная забастовка в Италии в пятницу вызвала отмену авиарейсов, автобусных рейсов и метро, закрытие некоторых школ и сокращение медицинской помощи в знак протеста двух крупнейших профсоюзов страны против бюджетных планов правительства. Об этом сообщает Reuters.

CGIL, крупнейший профсоюз Италии, выступает против запланированного сокращения расходов на социальное обеспечение, государственные услуги и инвестиции, в то время как профсоюз UIL хочет, чтобы бюджет был направлен на повышение безопасности работников после ряда несчастных случаев на производстве.

Забастовка является вызовом для правого правительства премьер-министра Джорджии Мелони, которое сталкивается с негативной реакцией рабочих, возмущенных попытками сократить государственные расходы, чтобы привести финансы Италии в соответствие с правилами ЕС.

Протест не поддержал третий крупный профсоюз, центристский CISL. Но лидер левого CGIL Маурицио Ландини заявил на митинге в Болонье, что участие в забастовке, тем не менее, было высоким.

"Такие полные площади (как эта) показывают, что мы на правильном пути", – сказал он.

Несмотря на напряженную ситуацию с государственными финансами, правительство в прошлом месяце одобрило бюджет, который предусматривает сокращение налогов на сумму около 24 миллиардов евро и увеличение расходов, снижение подоходного налога и социальных взносов для людей со средним и низким уровнем дохода.

Хотя первоначально забастовка была запланирована на целый день, министр транспорта Маттео Сальвини на этой неделе подписал распоряжение, ограничивающее работу транспортного сектора остановкой только на четыре часа, чтобы ограничить сбои в работе.

Тысячи итальянских врачей и медсестер на прошлой неделе остались дома в знак протеста против низкой заработной платы и условий труда, что стало последним признаком ухудшения состояния дел в секторе здравоохранения страны.

Напомним, в июле в ЕС инициировали процедуру чрезмерного дефицита бюджета против семи стран-членов – среди них и Италия.