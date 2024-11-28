Кипр аннулировал "золотые паспорта" 77 инвесторам

Правительство Кипра аннулировало "золотые паспорта" 77 иностранным инвесторам, в том числе юридическим и аудиторским фирмам, через которые выдавали документы, а также украинским и российским бизнесменам. Об этом пишет кипрская ежедневная общенациональная газета "Политис".

"Золотой паспорт" (гражданство за инвестиции) – программа получения гражданства определенного государства путем инвестирования в его экономику, действующая в ряде стран мира, в частности на Кипре, в Болгарии и Турции.

В Кипре продолжается процедура лишения проблемных "золотых паспортов" у лиц, в исключительных случаях получивших кипрское гражданство через Кипрскую инвестиционную программу.

В списке, составленном примерно месяц назад, есть украинский бизнесмен Игорь Коломойский и Вадим Шульман из его ближайшего окружения, владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, владелец группы Energy Standard Константин Григоришин.

Кроме того, "золотых паспортов" лишили нескольких российских бизнесменов, среди них — основатель "Русала" Олег Дерипаска и его двоюродный брат Павел Езубов, соучредитель "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, сестра бизнесмена Алишера Усманова – Гульбахор Исмаилова, владелец группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев, дочь главы "Транснефти" Николая Токарева Майя Болотова, а также Александр Пономаренко, Ян Абрамов, бывший следователь ФСБ Сергей Колбасюк и др.

В списке также малайзийский финансист Джо Лоу, разыскиваемый за мошенничество и финансовые преступления во всем мире.

Наряду с именами иностранных инвесторов в списке указано количество "золотых паспортов", полученных членами их семей, которые автоматически были аннулированы.

Против инвесторов, чьи "золотые паспорта" были аннулированы, уже возбуждены уголовные дела, их расследует полиция.

Причинами изъятия "золотых паспортов" являются ложные заявления и информация, наличие криминального прошлого у инвесторов и несоблюдение условий натурализации.

Издание отмечает, что в опубликованном списке нет девяти инвесторов, чьи "золотые паспорта" были аннулированы правительством Кипра на последних заседаниях. Таким образом, "золотых паспортов" лишили 86 инвесторов и членов их семей.