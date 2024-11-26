Последнее обновление: 26.11.2024 18:00

Израиль нанес авиаудары по объектам Хезболлы в Бейруте

ВВС Израиля нанесли серию ударов по предполагаемым объектам Хезболлы в пригороде ливанской столицы. Об этом сообщает Telegram-канал израильской армии.

"Израильские ВВС провели серию ударов по 20 террористическим целям в районе Бейрута", - говорится в сообщении.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о намерении провести удары по 20 зданиям в южном пригороде Бейрута и призвали мирных граждан, которые могут находиться недалеко от этих объектов, срочно эвакуироваться.

Вместе с тем во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу израильских министров, на которой будет обсуждаться перемирие с Хезболлой.

По сообщению израильских СМИ, ожидается, что израильские власти одобрят соглашение о перемирии.

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