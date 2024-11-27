Израиль провел серию ударов по Хезболле перед началом перемирия

Израиль атаковал ряд целей, связанных с Хезболлой, до того, как вступил в силу режим прекращения огня между израильскими военными и этим ливанским движением. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Перед тем, как началось прекращение огня, ЦАХАЛ нанесла удары по объектам Хезболлы в Бейруте, по всему Ливану", - говорится в Telegram-канале израильских военных.

По данным ЦАХАЛ, ударам подверглись десятки командных центров, пусковых установок, оружейных складов в Бейруте, Суре и Эн-Набатии, в том числе подразделение в ливанской столице, ответственное за ракетные обстрелы целей на море. Атаки прошли против объектов элитного подразделения Хезболлы - "Силы аль-Хаджи Радвана", подразделений "Азиз" и "Бадер".

Кроме того, ВВС подвергли бомбардировке несколько путей между Сирией и Ливаном, которые Хезболла использовало для получения оружия контрабандным путем и для пополнения своих арсеналов.

В ЦАХАЛ добавили, что перед ударами приняли меры по минимизации ущерба для гражданских лиц, в том числе обнародовали предупреждения.

Израильские военные и Хезболла в среду в 4:00 по местному времени прекратили боевые действия.