Израиль проводит операцию против опорного пункта Хезболлы в Ливане

Израильские войска приступили к ликвидации основного опорного пункта движения "Хезболла" на юге Ливана. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля.

"98-я дивизия на основе разведданных начала целенаправленные рейды против центрального форпоста Хезболлы на юге Ливана. Военные действуют, чтобы устранить угрозы для населенных пунктов на севере Израиля", - говорится в сообщении.

Сухопутные подразделения и ВВС нанесли удары по десяткам целей, которые в том числе боевики Хезболлы использовали для запуска ракет по Израилю. Также атакам подверглись командные пункты, наблюдательные посты, склады с оружием Хезболлы.

Кроме 98-й дивизии, на юге Ливана действуют 91-я и 146-я дивизии ЦАХАЛа.

По данным телеканала "Аль-Арабийя", в Хезболле заявили об очередной ракетной атаке по базе "Глилот" израильской разведки в окрестностях Тель-Авива. Кроме того, в движении упомянули об ударах по израильским войскам у четырех населенных пунктов на юге Ливана, в том числе у города Хиам, возле которого продолжаются бои.