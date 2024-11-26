Google обновит алгоритм поисковой выдачи в Европе после жалоб бизнеса

Google анонсировал очередные изменения в поисковой выдаче в Европе в ответ на жалобы малого бизнеса и угрозу штрафов от антимонопольных органов ЕС. Об этом пишет Reuters.

Новые правила связаны с соблюдением требований Закона о цифровых рынках (DMA), запрещающего технологическим гигантам отдавать предпочтение собственным продуктам и сервисам.

Закон, вступивший в силу в прошлом году, направлен на ограничение доминирования крупных технологических компаний. В ответ Google уже ввел ряд изменений, однако представители малого бизнеса, в том числе сайты по сравнению цен, гостиницы, авиакомпании и розничные продавцы, заявили о снижении количества прямых переходов на их ресурсы на 30%.

По словам юридического директора Google Оливера Бетела, компания пытается учесть запросы заинтересованных сторон и выполнить требования DMA. Среди предлагаемых изменений - расширение и унификация форматов выдачи, позволяющих пользователям выбирать между сайтами сравнения цен и вебсайтами поставщиков услуг; новые форматы, позволяющие конкурентам демонстрировать цены и изображения их продуктов; создание новых рекламных блоков для сайтов-сравнителей.

В Германии, Бельгии и Эстонии Google протестирует возвращение к старому формату поисковой выдачи, похожего на "десять синих ссылок", с удалением интерактивных карт с расположением гостиниц и результатами под ними.

"Мы с неохотой идем на этот шаг, ведь удаление полезных функций не приносит пользы ни потребителям, ни бизнесу в Европе", – отметил Бетелл.

Нарушения DMA могут обойтись компании в штраф до 10% от годового глобального дохода. Google находится под усиленным наблюдением Европейской комиссии с марта этого года.