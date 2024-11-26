Последнее обновление: 26.11.2024 15:09

Ученые из Японии создали полностью разлагающийся в морской воде пластик

Ученые из Японии создали пластик, который полностью разлагается в морской воде, превращаясь в питательные вещества. Об этом пишет журнал Science.

Материал создан из супрамолекулярных полимеров, благодаря такой структуре он легко разрушается в соленой воде, не образуя вредный микропластик и превращаясь в питательные вещества. Пластик безопасен - он не горит и не выделяет токсичных веществ.

Это означает, что даже если такой пластик попадет в океан, он быстро разложится на безопасные для окружающей среды компоненты.

"Мы создали новое семейство пластиков, которые прочны, стабильны, пригодны для вторичной переработки, могут выполнять множество функций и, что важно, не образуют микропластика", - заявил руководитель исследования Такудзо Айда.

Материал имеет уникальную молекулярную структуру, его молекулы связаны между собой особыми связями, которые легко разрушаются под воздействием соленой воды. Между тем сам пластик довольно прочный до того момента, пока не попал в соленую воду.

Новый материал может стать настоящей революцией в производстве пластиковых изделий.

Ученые отмечают, что такой пластик прочнее обычного, недорогой в производстве, а технология его создания проста.



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