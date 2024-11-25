НАТО усилит защиту критически важной подводной инфраструктуры на Балтике

НАТО с конца текущего года усилит защиту критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море с целью предотвращения возможных диверсий.

Как сообщило агентство PAP, об этом было объявлено на конференции военно-морского командования альянса (MARCOM) в Туреке (Польша).

"Более широкое и более четкое наблюдение за ключевыми районами, в том числе с помощью кораблей противоминной защиты, оснащенных роботами и датчиками для подводных работ, призвано служить сдерживающим фактором для потенциальных диверсантов", - говорится в сообщении.

Указывается также, что "в целях усиления защиты разрабатывается новое программное обеспечение, которое анализирует данные автоматической системы связи на морском транспорте, спутниковые изображения и сигналы датчиков на инфраструктуре". Первую версию программного обеспечения планируется начать использовать в декабре.

Как говорилось на конференции, сообщает агентство, "подводные трубы и кабели в Балтийском море расположены в среднем на глубине нескольких десятков метров и легче повреждаются, чем, например, в Средиземном море, где они пролегают на глубине более километра".

17 ноября стало известно о повреждении подводного кабеля между Литвой и Швецией, а на следующий день - между Финляндией и Германией.