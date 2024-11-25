Германия начала расследование крушения самолета DHL в Литве.

Как сообщает dpa со ссылкой на заявление представителя одного из ведомств безопасности ФРГ, немецкие ведомства "находятся в тесном контакте с соответствующими органами внутри страны и за рубежом".

Свое расследование проводит и компания DHL, сообщил представитель ее дочерней фирмы в Литве агентству Reuters. В DHL говорят, что у концерна нет информации о каких-либо подозрительных посылках на борту разбившегося самолета.

В самолете находились два гражданина Испании, один из них погиб. Еще один гражданин Германии и гражданин Литвы получили ранения.