Во Франции ограничили доступ к Polymarket

Французским пользователям ограничили доступ к Polymarket, сайт платформы предсказаний работает в режиме «только просмотр». Об этом сообщил журналист The Big Whale Грегори Рэймонд.

Блокировка произошла спустя две недели после начала расследования Национального управления по азартным играм Франции (ANJ).

Внимание регулятора привлек местный трейдер под ником Theo4, сделавший ставку более чем на $30 млн на победу Дональда Трампа на выборах президента США. Согласно Polymarket, его чистая прибыль составила около $19 млн.

На момент написания официального заявления от платформы ставок или ANJ не поступало.

Рэймонд отметил, что ему удалось сделать ставку на Polymarket, несмотря на ограничения: «Мы больше не можем делать ставки. [Власти] выдают желаемое за действительное, поскольку мне удалось разместить ее через VPN».

В месяцы перед президентскими выборами в США активность на платформе резко выросла. В общей сложности игроки со всего мира поставили на это событие более $3,2 млрд.

Согласно Dune Analytics, после победы Трампа объемы на Polymarket стремительно снизились — с рекордных 5 ноября $371 млн до текущих $54 млн.

Напомним, 13 ноября агенты ФБР провели обыск в квартире CEO Polymarket Шейна Коплана на Манхэттене (США). СМИ сообщили, что власти изъяли телефон и другую электронику.

Polymarket — децентрализованная платформа рынков предсказаний, которая позволяет пользователям делать ставки на исход мировых событий. Используя криптовалюту, пользователи покупают и продают акции, чтобы сделать ставку на вероятность выбранного ими события.