Мальдивы резко повысят сборы с туристов

Правительство Мальдивских островов решило повысить налоги с туристов для пополнения бюджета: речь идет о "зеленом" налоге, туристическом сборе, сборах за обслуживание в аэропорту и налоге на туристические товары и услуги, сообщают местные СМИ.

С 1 января 2025 года вдвое вырастет зеленый налог, который взимается с каждого туриста за сутки пребывания в отеле или другом объекте размещения. С $3 до 6 в день для туристов, останавливающихся в гостевых домах и отелях с количеством номеров менее 50, и с $6 до 12 в день для тех, кто размещается на крупных курортах.

С 1 декабря 2024 года будут повышены сбор за въезд в страну и сбор на развитие аэропорта. Так, для пассажиров эконом-класса они составят по $50 вместо 30, то есть суммарно $100. Для пассажиров бизнес-класса - $120 вместо прежних 60, а в сумме $240. Для первого класса - $240 вместо 90 (суммарно $480). А пассажирам бизнес-джетов придется платить почти $1000 - для них каждый сбор будет повышен со $120 до 480.

Ставки для жителей архипелага, путешествующих за границу, сохранятся в размере $12, если они путешествуют в эконом-классе. Но для бизнес-, первого класса и пассажиров частных джетов сборы вырастут так же, как для иностранцев.

Налог на туристические товары и услуги вырастет с 16 до 17% с 1 июля 2025 года.

Ожидается, что повышение налогов на туристов принесет казне $175 млн дополнительных доходов. Ассоциация туристической индустрии Мальдив (MATI) выступила против этой меры.