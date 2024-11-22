Одобрен проект межправсоглашения Беларуси с Пакистаном о международном автосообщении

Лукашенко 21 ноября подписал указ № 430, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Беларуси и Пакистана о международном автомобильном сообщении, передает его пресс-служба.

В соглашении определяются порядок осуществления международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов, условия взаимного освобождения перевозчиков от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов, связанных с использованием транспортных средств.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.