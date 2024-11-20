Тысячи фермеров Великобритании протестуют против нового налога на наследство

В Великобритании тысячи фермеров провели акцию протеста у здания парламента, требуя отмены налога на наследство. Об этом пишет BBC.

С апреля 2026 года в Британии унаследованные сельскохозяйственные активы стоимостью более 1 млн фунтов стерлингов будут облагаться налогом по ставке 20% – вдвое меньше обычной ставки налога на наследство.

В то же время, если пара состоит в браке или гражданском партнерстве, она может объединить наследство стоимостью до 2,65 млн фунтов стерлингов без уплаты налога.

Кроме того, существует не облагаемая налогом помощь в размере 175 000 фунтов стерлингов на основное место жительства, когда оно передается детям или внукам.

Таким образом, общая не облагаемая налогом сумма для фермерской пары достигает 3 млн фунтов стерлингов.

Британские фермеры отмечают, что, несмотря на большую стоимость земли и скота, сами фермы не приносят прибыли, поэтому их придется продавать, чтобы уплатить налог.

Накануне протеста около 1800 членов Национального фермерского союза (НФС) встретились возле парламента. Президент профсоюза Том Бредшоу выступил с речью, в которой назвал налоговые изменения разрушительными, неправильными и неприемлемыми – ударом в спину фермеров.

С 2019 года расходы на свиноводство в стране выросли на 54%, на крупный рогатый скот – на 44%, а на зерновые – на 43%.

Британские правительственные исследования показывают, что средняя ферма в прошлом году получила прибыль около 45 300 фунтов стерлингов – хотя эта цифра может быть завышенной, поскольку базируется на опросе, не включавшем фермы, приносящие меньше денег.

Правительство Великобритании заявляет, что налог на наследство будет касаться 500 богатейших поместий ежегодно, но NFU и Ассоциация сельской земли и бизнеса (CLA) подсчитали, что речь может идти о 70 000 фермерских хозяйств стоимостью более 1 млн фунтов стерлингов.

Выступая перед журналистами на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, премьер-министр Британии Кир Стармер настаивал на том, что большинство фермерских хозяйств не пострадает от бюджетных изменений.