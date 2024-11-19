Россиян хотят заставить работать сверхурочно из-за дефицита кадров

В России необходимо снять ограничения на сверхурочную работу из-за острого дефицита кадров. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Вы знаете, у нас сейчас 120 часов (в год сверхурочной работы разрешено). При этом люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить", - сказал Решетников на съезде министров экономики субъектов РФ.

По его словам, правительство готовит предложение по снятию ограничений на сверхурочную работу и собирается договориться о конкретных условиях с профсоюзами. После этого в Госдуму будет направлен законопроект с поправками в Трудовой кодекс.

Решетников также предложил снять "лишние ограничения" на работу женщин, молодежи и старшего поколения.