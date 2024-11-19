В Румынии надеются на полноправное присоединение к Шенгену с января

В Румынии надеются, что полноправно присоединятся к Шенгену с января 2025 года. Об этом заявил румынский премьер Марчел Чолаку.

В эту пятницу в Венгрии состоится встреча министров внутренних дел Австрии, Румынии и Болгарии, которую Чолаку назвал "очень важной".

"Поэтому я договорился с венгерским премьером, что поеду в Венгрию... в тот день, когда министры внутренних дел соберутся вместе, чтобы закрыть окончательный документ", – сказал премьер, которого цитирует Reuters.

По его словам, парламент Нидерландов – страны, которая выступала против присоединения к Шенгену Болгарии, – также должен будет одобрить документ.

"Но мы уже имеем согласованный календарь. Это произойдет с 1 января 2025 года. Тем, кто приезжает домой на праздники, после этого будет гораздо легче уехать", – сказал премьер Румынии.

Он не упомянул о Болгарии, но когда речь идет о присоединении к Шенгену, Румыния и Болгария идут в одной связке.

Болгария и Румыния стали членами Европейского Союза в 2007 году, а в 2011-м заявили о своем желании вступить в Шенгенскую зону.

Но в декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Против проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.

В конце прошлого года появился консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран в Шенген, который предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах. Решение вступило в силу 30 марта 2024 года.