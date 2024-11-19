Власти Беларуси разрешили охоту на медведя и рысь

Лукашенко 18 ноября подписал указ № 420, которым корректируются Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства, утвержденные указом № 112 от 21 марта 2018 года, сообщает его пресс-служба.

Указом разрешается охота на медведя и рысь (находятся в Красной книге Беларуси) в особом режиме, позволяющем контролируемо регулировать их численность, на основании разрабатываемых Национальной академией наук Беларуси планов управления популяциями.

Решение принято, поскольку "численность этих животных значительно возросла и нуждается в регулировании".

Кроме того, Министерству лесного хозяйства предоставлены полномочия на определение перечня патронов (калибров) нарезного охотничьего оружия, разрешенных для добычи охотничьих животных в зависимости от вида и (или) возраста.

Основные положения указа вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.