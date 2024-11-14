Последнее обновление: 14.11.2024 17:45

Еврокомиссия запустила первую программу совместных военных закупок странами ЕС

Еврокомиссия (ЕК) запустила первую в истории ЕС программу совместных военных закупок государствами Евросоюза, в том числе средств ПВО, бронемашин и боеприпасов, часть этой техники должна быть поставлена в Украину. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия объявляет о запуске первой в ЕС программы совместных военных закупок. 20 стран ЕС получат содействие", - говорится в заявлении ЕК.

Ожидается, что это укрепит обороноспособность ЕС и Украины.

Программа будет включать пять проектов совместных закупок, которые получат допфинансирование из бюджета Евросоюза на сумму €300 млн. Совместные закупки оружия государствами ЕС позволят повысить оперативную совместимость европейских армий, а также облегчат европейской промышленности выполнение военных заказов.



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