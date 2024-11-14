Украине удалось перевести почти половину больниц на автономное энергообеспечение

В Украине из 642 заведений здравоохранения, входящих в состоятельную сеть, полностью автономны 300: они имеют собственные котельные, скважины и генераторы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Большинство медучреждений состоятельной сети – 565 – обеспечены резервным источником теплоснабжения (котельной), 370 медучреждений – резервными источниками питания, т.е. генераторами для возможности бесперебойного функционирования. 94 учреждения здравоохранения нуждаются в генераторах для дополнительных нужд.

Часть больниц снабжена станциями спутникового интернета Starlink. Сейчас в медучреждениях установлено уже 1185 таких станций.

Кроме того, больницы, поликлиники и амбулатории Украины активно устанавливают солнечные панели. Уже более 90 медучреждений имеют солнечные станции с аккумуляторами для накопления энергии. Оборудование устанавливают на средства различных программ, благотворительных фондов, правительств других стран и т.д.

Для стабильной работы украинские медучреждения имеют 11 820 генераторов. Около 4000 из них доставлены в медучреждения за время полномасштабной войны.

В июле 2023 года в Украине начался следующий этап медицинской реформы – формирование состоятельной сети медучреждений. Каждая область стала отдельным госпитальным округом, который, в свою очередь, делится на кластеры. В пределах одного госпитального округа больницы разделены на сверхкластерные, кластерные и общие. Реформа предполагает, что самые простые заболевания будут лечиться как можно ближе к пациенту в общих больницах. В случае сложных проблем со здоровьем пациент будет попадать в кластерные и сверхкластерные больницы, которые будут предоставлять высокоспециализированные услуги.