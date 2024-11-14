Baykar завершила испытания ракеты IHA-230 на максимальное расстояние

Турецкая компания Baykar Makina 13 ноября заявила про успешное испытание ударным дроном Bayraktar AKINCI двух баллистических ракет IHA-230. Об этом компания сообщила в соцсети X (ранее Twitter).

Утверждается, что турецкий ударный дрон Bayraktar AKINCI успешно прошел испытания двумя баллистическими сверхзвуковыми ракетами IHA-230.

По результатам испытания ракета способна поражать объекты наземного и морского базирования на дальности 155 км в зависимости от высоты и скорости пуска.

Отметим, разработчик ракеты класса "воздух-поверхность" IHA-230 – турецкая компания Roketsan.

По данным из открытых источников, эта ракета может уничтожать цели на расстояниях от 20 до 150 км – такая дальность позволяет в ряде случаев наносить удары, не залетая в зону противовоздушной обороны противника.

В марте 2023 года Baykar Makina проводила испытания своей гиперзвуковой ракеты IHA-230 с Bayraktar AKINCI. Тогда, как отмечается в сообщении, целевая дальность полета ракеты составляла 140 км.