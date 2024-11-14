Правительство Литвы разрешило закупку 155-мм снарядов у Rheinmetall без тендеров

Кабинет министров Литвы согласовал закупку 155-мм артиллерийских снарядов для немецких самоходных гаубиц PzH 2000 и французских гаубиц Caesar у оборонного концерна Rheinmetall без тендеров. Об этом сообщает LRT.

Правительство одобрило проект постановления, которое позволяет в обход тендерного процесса закупать боеприпасы для литовской армии у местных производителей, а при их отсутствии – у Rheinmetall или его дочерних компаний в других странах.

Министерство национальной обороны Литвы утверждает, что отказ от процедур государственных закупок для этих снарядов будет стимулировать их производство в Литве.

"Если бы артиллерийские снаряды производились на территории Литвы, это снизило бы зависимость литовской армии от внешних факторов, а также создало бы условия для обеспечения контроля производства и поставок в кратчайшие сроки без помех, которые могли бы возникнуть при закупке техники из других государств", – заявили в ведомстве.

Министр иностранных дел Лауринас Кащунас заявил, что это одно из условий соглашения с Rheinmetall.