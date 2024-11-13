Последнее обновление: 13.11.2024 18:00

Литва обяжет водителей фур заранее регистрироваться для въезда из Беларуси

Правительство Литвы решило обязать водителей грузовых машин заранее регистрироваться для пересечения границы, чтобы сократить традиционно увеличивающиеся перед Рождеством очереди фур на границе с Беларусью и Калининградской областью.

"Предварительная регистрация всей грузовой техники в электронной очереди является важной мерой для повышения общего уровня безопасности на границе с Беларусью и Россией и для того, чтобы на наших пограничных пунктах больше не образовывались километровые очереди грузовиков", - сказал министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Кабинет министров в среду одобрил предложение министерства о введении обязательной предварительной регистрации грузовиков в информационной системе управления очередями (EVIS) с уплатой регистрационного сбора. Требование вступит в силу с 1 декабря.

Все грузовики, направляющиеся в оставшиеся действующие пункты пропуска через границу, должны будут зарегистрироваться в электронной очереди: это КПП "Мединкай" и "Шальчининкай" - с Беларусью и "Кибартай" - с Россией.

По данным ведомства, самые длинные очереди - в 23 км (или 900 фур) образуются на границе с Беларусью в декабре и апреле - перед Рождеством и Пасхой.

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