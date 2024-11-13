В Польше белоруса подозревают в попытке поджога в Гданьске

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности (АВБ) задержали в Варшаве гражданина Беларуси, который подозревается в попытке поджога в Гданьске.

"6 ноября 2024 года сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали в Варшаве гражданина Беларуси, подозреваемого в попытке совершить поджог объекта, расположенного в Гданьске", - говорится в сообщении на сайте АВБ.

Прокуратура предъявила белорусу обвинения в участии в организованной преступной группе международного характера и совершении диверсионно-вредительских актов или преступлений террористического характера по поручению иностранной спецслужбы. За это ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

АВБ отмечает, что задержание стало очередным в рамках расследования деятельности организованной преступной группы, которая по заданию иностранных спецслужб совершала диверсионные акты, в частности поджоги. В январе и мае сотрудники спецслужбы задержали граждан Польши, Украины и Беларуси, подозреваемых в поджогах в Гданьске, Гдыне на побережье Балтийского моря и Марках под Варшавой, а также в подготовке к поджогам объектов во Вроцлаве на юго-западе страны.

По данным МВД, в Польше с декабря 2023 года задержано более 20 человек, они обвиняются в совершении и подготовке диверсий на территории республики по заказу РФ и Беларуси.