В Казахстане будут производить антигололедный экореагент

Антигололедный экореагент от КаздорНИИ готовится к запуску в производство в Казахстане.

В прошлом году на выставке Казтрафик Министерству транспорта была презентована разработка казахстанских ученых - противогололедный материал, сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу института.

QSmartAntiglaze не разъедает дороги, тротуары, обувь и кузова автомобилей, не вредит деревьям и кустарникам, безопасен для здоровья человека, а самое главное быстро топит лед и сохраняет свои свойства даже при экстремальных морозах.

Казахстанские ученые не раскрывали подробности о составе новой разработки, пока материал проходил реальные зимние испытания на дорогах одного из северных регионов страны. Однако после успешных тестов в КаздорНИИ сообщили ряд подробностей.

«На тестировании в марте 2024 года в Акмолинской области, где температуры опускались до -18 °C, реагент успешно справился с поставленной задачей. Присутствующие на апробации представители ключевых дорожных организаций Казахстана зафиксировали этот результат как позитивный и подтверждающий необходимость дальнейшего внедрения реагента на дороги страны», – отметили в институте.

Препарат заинтересовал казахстанский бизнес, занимающийся импортом зарубежных ПГМ. Предприятие сейчас в процессе наладки производства экореагента при научном сопровождении ученых научно-исследовательского института.

QSmartAntiglaze представляет собой бесцветную жидкость, которая растапливает лед и снег в течение 20-30 минут и продолжает работать даже при сильных морозах, предотвращая повторное образование наледи, что характерно для солесодержащих реагентов, быстро теряющих свою эффективность при понижении температуры до - 10 °С.

Один из главных плюсов разработки казахстанских ученых —экологичность и щадящее воздействие на асфальт, резину, металлы и бетон, что особенно важно для долговечности дорог и поддержания инфраструктуры в хорошем состоянии. Новый реагент без соли также не образует токсических соединений в сточной воде и в воздухе.

«QSmartAntiglaze отвечает современным требованиям экологической безопасности. Его компоненты разлагаются после того, как выполнят свою задачу, и не наносят вреда окружающей среде. Таким образом, он подходит для использования в городах и на природных территориях, где важно свести к минимуму загрязнение», – подчеркивают специалисты КаздорНИИ.

Отмечается и другой ряд важных факторов: низкие нормы расхода, доступность и простота в приготовлении раствора. Для его производства не требуется дорогостоящее оборудование.