Последнее обновление: 13.11.2024 14:36

Директор минского турагентства присвоила деньги более 50 клиентов

Директор минской туристической фирмы присвоила деньги более 50 клиентов. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Подозреваемую в мошенничестве 34-летнюю минчанку задержали сотрудники уголовного розыска Первомайского РУВД столицы.

Согласно информации, на протяжении полугода женщина находила желающих отдохнуть и подбирала им туры. Взяв предоплату или полную стоимость услуг, бизнес-леди на отдых отправляла не всех клиентов.

Стоимость на туристические путевки минчанка установила ниже рыночной с целью привлечь большее количество заказчиков. Она рассчитывала перекрыть разницу за счет увеличения объемов продаж и роста прибыли фирмы, однако задолженность перед клиентами стремительно росла, а туры некоторых из них оставались неоплаченными.

Количество тех, кто не смог улететь на отдых, увеличивалось. В итоге обманутые граждане стали обращаться в милицию. В настоящее время известно о более чем 50 потерпевших в Минске, сумма ущерба составляет не менее 40 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.



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