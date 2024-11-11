Последнее обновление: 11.11.2024 16:14

Во Франции готовятся бастовать фермеры, пилоты и железнодорожники

Во Франции в ближайшее время состоятся забастовки аграриев, пилотов и железнодорожников. Об этом сообщает BFMTV.

Забастовки состоятся в течение одной недели, начиная с четверга 14 ноября, когда хотят бастовать пилоты. Национальный профсоюз SNPL призывает своих членов собираться перед Национальной ассамблеей после голосования за проект по повышению налогообложения для сферы.

На следующий день, 15 ноября, планируют свой протест фермеры. Они намерены привлечь внимание к своим проблемам из-за недомогания скота и своих опасений относительно последствий для их бизнеса соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Меркосур.

Работники французского оператора железной дороги SNCF 21 ноября планируют свою забастовку.

Из-за забастовки коммунальщиков во французском Марселе в конце октября на улицах города накопились тонны мусора.



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