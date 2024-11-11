В ЕС введут единую европейскую карту для людей с особыми потребностями

Директива ЕС предусматривает создание единой европейской карты и парковочной карты для лиц с особыми потребностями, которые будут взаимно признаваться на всей территории Европейского союза.

В октябре этого года государства Европейского союза одобрили Директиву о единой европейской карте для людей с особыми потребностями, а также о парковочной карте для таких лиц, сообщила пресс-служба Министерства социальных дел Эстонии.

Карта будет предоставлять равный доступ к специальным условиям и услугам при краткосрочном пребывании, до трех месяцев, в другом государстве ЕС, таким как транспорт, культурные мероприятия, музеи, центры досуга и спорта или парки развлечений. Кроме того, будет создана европейская парковочная карта для людей с особыми потребностями, с теми же правами на парковку во время краткосрочного пребывания в другом государстве ЕС, что и в своей стране.

Согласно планам, карты будут введены в действие не позднее 2027 года.

"Эстония уже несколько лет участвует в пилотном проекте европейской единой карты для людей с особыми потребностями, и радует, что теперь это станет реальностью. Для людей с особыми потребностями это долгожданное изменение, поскольку пока в Эстонии выдается только местная карта, которая не дает возможности пользоваться льготами, предлагаемыми людям с особыми потребностями в других странах, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Карты, вводимые по всей Европе, обеспечат равное обращение и более легкую свободу передвижения для жителей нашей страны во время путешествий по Евросоюзу".

Государства ЕС по-прежнему должны решать, кому и на каком основании выдавать карты и какие льготы предоставляются на их основе. Директива не распространяется на пособия по социальному обеспечению, социальную помощь или социальные услуги.

Единая карта для людей с особыми потребностями будет выпускаться как в физическом, так и в цифровом виде, и человек сможет выбрать тот, который ему подходит.